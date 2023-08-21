Prens dizisi hangi platformda? Prens dizisi oyuncuları! Prens konusu ne?

Prens adlı dizi hakkındaki merak edilenler araştırılıyor. Dizi hangi platformda yayınlanıyor, oyuncuları kimler ve konusu ne? Tüm bu soruların yanıtları haberimizin içerisinde yer alacaktır. İşte, Prens dizisi hakında merak edilenler...

Türk komedi dizisi Prens, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Sosyal medyada paylaşılan kesitlerin ardından Prens dizisinin hangi platformda yayınlandığı merak konusu oldu. Başrolünde Giray Altınok'un yer aldığı Prens'in oyuncu kadrosu araştırılmaktadır. Peki, Prens dizisi hangi platformda? Prens dizisi oyuncuları kimler? Prens konusu ne? Detaylar haberimizde...

PRENS KONUSU NE?

Bongomia kralı Thun'un ani ve şüpheli ölümünün ardından kimsenin ciddiye almadığı, ailesinin isim verme zahmetine bile girmediği Prens'in tahta geçmesiyle birlikte karmaşık bir hikaye başlar. Prens, üvey annesi, yengesi ve hain amcasıyla mücadele ederken yanlışlıkla Macarlar ile bir savaşa sürüklenir.

PRENS DİZİSİ OYUNCULARI!

Prens dizisinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Gruda, Serdar Orçin, Aslı Tandoğan, Ceyda Düvenci, Hüseyin Avni Danyal isimler yer almaktadır.

PRENS DİZİSİ HANGİ PLATFORMDA?

Prens dizisinin ilk sezonu BluTv'de yayınlanmaktadır.