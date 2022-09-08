Yaşadığı sağlık soruları nedeniyle doktor kontrolüne alınan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 96 yaşındaki Elizabeth'in ölümüyle ilgili resmi açıklama Buckingham Sarayı'ndan yapıldı. Peki, Prens Charles Kral mı oldu? İngiltere'nin Kral'ı kim oldu?

Charles Kral mı oldu? Yaşadığı sağlık soruları nedeniyle doktor kontrolüne alınan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 96 yaşındaki Elizabeth'in ölümüyle ilgili resmi açıklama Buckingham Sarayı'ndan yapıldı. Peki, Prens Charles Kral mı oldu? İngiltere'nin Kral'ı kim oldu? İşte detaylar...

PRENS CHARLES KRAL MI OLDU?

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle, en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı oldu.

PRENS CHARLES KİMDİR?

Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor (d. 14 Kasım 1948), İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu, Galler Prensi, Cornwall Rothesay ve Edinburgh Dükü. İngiliz Kraliyeti taht sıralamasında 1. sırada bulunmaktadır. Unvanları bakımından Birleşik Krallık tarihinin görevde bulunan en yaşlı prensidir.

14 Kasım 1948 tarihinde Buckingham Sarayı'nda Prenses Elizabeth ve Prens Philip'in ilk çocukları, VI. George ve Kraliçe Elizabeth'in torunları olarak dünyaya geldi. Cheam ve Gordonstoun okullarında eğitim gördü. Bu süre boyunca tarih öğretmeni Michael Collins Persse ile bir okul gezisinde Papua Yeni Gine'yi ziyaret etti. Eğitim zamanını, ayrıca Avustralya'da eyalet olan Victoria'da Geelong Gramer Okulu Timbertop Kampüsü'nde geçirdi. Cambridge Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'nde lisans eğitimi aldı. Üniversite eğitiminin ikinci yılının bir döneminde, Galler dili ve tarihi eğitimini Aberystwyth'de bulunan Wales University College'da aldı.

1971'den 1976 yılına kadar Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Kraliyet Donanması'nda hizmet verdi.

EVLİLİĞİ

1981 yılında İngiliz soylu ailesine mensup Diana Spencer ile evlendi. Bu evlilikten Prens William ve Prens Harry dünyaya geldi. Çift, 1996 yılında Prens'in evlilik dışı Camilla Parker Bowles ile ilişkisi nedeniyle boşandı. Prens, uzun süredir ilişkileri bulunan Camilla Parker Bowles ile 2005 yılında evlendi.