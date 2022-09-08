Prens Charles kimdir? Yeni İngiltere kralı Prens Charles kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? Prens Charles'in hayatı ve biyografi

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı oldu. Bunun ardından vatandaşlar, Prens Charles kimdir? Yeni İngiltere kralı Prens Charles kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? merak etti. İşte detaylar...

İngiltere'nin yeni kralı Prens Charles ilk açıklamasında, "Sevgili annemin ölümü benim için çok üzücü bir an" ifadelerini kullandı. Peki, Prens Charles kimdir? Yeni İngiltere kralı Prens Charles kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? Prens Charles'in hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

PRENS CHARLES KİMDİR?

III. Charles (Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor d. 14 Kasım 1948), Birleşik Krallık ve Commonwealth bölgesi üyesi 14 ülkenin kralıdır.

YAŞAMI VE EĞİTİMİ

14 Kasım 1948 tarihinde Buckingham Sarayı'nda Prenses Elizabeth ve Prens Philip'in ilk çocukları, VI. George ve Kraliçe Elizabeth'in torunları olarak dünyaya geldi. Cheam ve Gordonstoun okullarında eğitim gördü. Bu süre boyunca tarih öğretmeni Michael Collins Persse ile bir okul gezisinde Papua Yeni Gine'yi ziyaret etti. Eğitim zamanını, ayrıca Avustralya'da eyalet olan Victoria'da Geelong Gramer Okulu Timbertop Kampüsü'nde geçirdi. Cambridge Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'nde lisans eğitimi aldı. Üniversite eğitiminin ikinci yılının bir döneminde, Galler dili ve tarihi eğitimini Aberystwyth'de bulunan Wales University College'da aldı.

1971'den 1976 yılına kadar Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Kraliyet Donanması'nda hizmet verdi.

8 Eylül 2022 tarihinde veliahtı olduğu II. Elizabeth'in ölümü üzerine Birleşik Krallık Kralı oldu.

PRENS CHARLES EVLİ Mİ?

1981 yılında İngiliz soylu ailesine mensup Diana Spencer ile evlendi. Bu evlilikten Prens William ve Prens Harry dünyaya geldi. Çift, 1996 yılında Prens'in evlilik dışı Camilla Parker Bowles ile ilişkisi nedeniyle boşandı. Prens, uzun süredir ilişkileri bulunan Camilla Parker Bowles ile 2005 yılında evlendi.

GÖREV VE ÇALIŞMALARI

Geçmişte Britanya İmparatorluğunun sömürgesi olan ülkelerin İngiliz Milletler Topluluğu adı altında birleşmesi ile birlikte, İngiliz Kraliyeti Birleşik Krallık ve İngiliz Dominyonları Kralı adına görevlerine dünyanın dört bir yanında devam ediyor. 1976 yılında "The Prince's Trust" vakfını kurdu. Birçok organizasyona Başkanlık etmeye devam etmektedir.

PRENS CHARLES SAĞLIĞI NASIL?

Prens, Koronavirüs Pandemi döneminde ufak belirtiler göstermeye başladı ve 20 Mart 2020'de test oldu. Testi pozitif çıkan Prens, İskoçya'da eşi ile kendini izole etti. 30 Mart 2020'de açıklama yapan resmi kurumlar Prens'in virüsü yendiğini ama kendini izole etmeye devam ettiği belirtildi.

PRENS CHARLES'İN UNVANLARI NELERDİR?

14 Kasım 1948 – 6 Şubat 1952: Kraliyet Altesleri Edinburgh Prensi Charles

6 Şubat 1952 – günümüz: Kraliyet Altesleri Cornwall Dükü (İskoçya'da Rothesay Dükü)

26 Temmuz 1958 – günümüz: Kraliyet Altesleri Galler Prensi

8 Eylül 2022 - günümüz: Kraliyet Altesleri Kral

2021'de Prens Charles babası Prens Philip'in ölümü üzerine Edinburgh Dükü, Merioneth Kontu ve Greenwich baronu unvanlarını babasından devraldı.