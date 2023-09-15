Premier Lig'den Türkiye'ye! Kasımpaşa, Samuel Bastien'i kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Burnley'de forma giyen orta saha oyuncusu Samuel Bastien'i kadrosuna kattı.

İMZAYI ATTI

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Kasımpaşa'ya imzayı attı.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Kariyeri boyunca Anderlecht, Avellino, Verona, Standard Liege ve Burnley formalarını giyen Demokratik Kongolu futbolcu, 8 kez de milli takımda boy gösterdi.