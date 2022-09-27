Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ve ABD temasları nedeniyle geçtiğimiz hafta yapılamayan Kabine toplantısı Beştepe'de yapıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dar gelirli vatandaşlara yapılan desteklerle ilgili bir dizi müjde sıraladı. Peki, Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ve ABD temasları nedeniyle geçtiğimiz hafta yapılamayan Kabine toplantısı Beştepe'de yapıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dar gelirli vatandaşlara yapılan desteklerle ilgili bir dizi müjde sıraladı. Peki, Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

PREFABRİK EV YAPIM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Prefabrik ev yapım yardımı için başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılıyor.

SOSYAL YARDIM DESTEKLERİ NELERDİR 2022?

Kabine sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal destek programlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Öğrencilere verilen yemek yardımının 60 TL'ye çıkarıldığını belirten Erdoğan, "Prefabrik ev yapımı yardımını 150 bin liraya, betonarme ev yapım yardımını 200 bin liraya, ev onarım yardımını 75 bin liraya, öksüz yetim yardımını 600 liraya, eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımı 1000 liraya, çoklu doğum yapan muhtaç aile desteğini 400 liraya yükselttik" dedi.

Sosyal yardım müjdeleri ve yapılacak destekler: