Pqueen ve Mansur Yavaş Twitch yayını araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından yayının neden iptal edildiği araştırılıyor. Peki, Pqueen ve Mansur Yavaş Twitch yayını neden iptal edildi? Pqueen Mansur Yavaş yayını iptal mi, neden yok? İşte detaylar...

Geçtiğimiz gün Twitch yayıncısı Pqueen resmi Twitter hesabından Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş ile canlı yayın yapacağını duyurmuştu. Pqueen ve Mansur Yavaş'ın canlı yayını göremeyen kullanıcılar neden yayınlanmadığını araştırıyor. Peki, Pqueen ve Mansur Yavaş Twitch yayını neden iptal edildi? Pqueen Mansur Yavaş yayını iptal mi, neden yok? Detaylar haberimizde...

PQUEEN VE MANSUR YAVAŞ TWİTCH YAYINI NEDEN İPTAL EDİLDİ?

12 Mayıs akşamı gerçekleşecek Pqueen ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'ın Twitch canlı yayını ileri bir tarihe ertelendi. Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun yağış sebebiyle süreci yerinden takip ediyoruz, tahribat geçinceye kadar takip etmeyi sürdüreceğiz. Bu nedenle Pelin ile yayınımızı yarın uygun bir saatte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.