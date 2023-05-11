Pqueen Mansur Yavaş yayını nerede, hangi kanalda? Pqueen ve Mansur Yavaş canlı yayını ne zaman, saat kaçta?
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Twitch yayıncısı Pqueen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında Mansur Yavaş ile canlı yayını ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Pqueen Mansur Yavaş yayını nerede, hangi kanalda? Pqueen ve Mansur Yavaş canlı yayını ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
Twitch yayıncısı Pqueen resmi Twitter hesabından Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş ile canlı yayın yapacağını duyurdu. Pqueen'in paylaşımı sonrasında canlı yayın ne zaman, saat kaçta olacak merak konusu oldu. Peki, Pqueen Mansur Yavaş yayını nerede, hangi kanalda? Pqueen ve Mansur Yavaş canlı yayını ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...
PQUEEN MANSUR YAVAŞ YAYINI NEREDE YAYINLANACAK?
Pqueen olarak tanınan Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu, Twitter hesabından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur ile canlı yayın yapacağını takipçilerine duyurdu. Seçime dair merak edilenlerin konuşulacağı canlı yayın, Pqueen'in resmi Twitch hesabından 12 Mayıs saat 22.00'da gerçekleşecektir.