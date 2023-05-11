Pqueen Mansur Yavaş yayını nerede, hangi kanalda? Pqueen ve Mansur Yavaş canlı yayını ne zaman, saat kaçta?

Twitch yayıncısı Pqueen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında Mansur Yavaş ile canlı yayını ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Pqueen Mansur Yavaş yayını nerede, hangi kanalda? Pqueen ve Mansur Yavaş canlı yayını ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...