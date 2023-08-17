Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında faiz kararı açıklanacak olan rakamlar merak ediliyor ve bu nedenle PPK toplantısı ne zaman? Araştırılıyor. Peki, PPK toplantısı ne zaman? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?

PPK toplantısı ne zaman? Sorusu, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını merak etmekte olan kişiler tarafından internet üzerinde araştırılıyor. Merkez Bankası (TCMB) tarafından alınacak faiz kararıyla ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlık edeceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, PPK toplantısı ne zaman? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?

PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu takviminde yer almakta olan bilgiye göre; Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 14.00'te duyurulacak. Böylece merak edilmekte olan Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı netlik kazanacak. Buna göre Para Politikası Kurulu takviminde yer alan bilgiye göre PPK toplantısı 24 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek.

GEÇEN AY FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini temmuz ayında 2.5 baz puan artırarak yüzde 17.5'e çıkardı. Hafize Gaye Erkan başkanlığında ikinci kez toplandı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 17.5 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI METNİ

Kuruldan karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir. Küresel enflasyon düşerken, halen uzun dönem ortalamalarının ve merkez bankalarının hedeflerinin üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle, dünyanın birçok ülkesinde merkez bankaları parasal sıkılaştırma sürecine devam etmektedir.