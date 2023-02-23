Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutuldu. Altın, dolar ve emtia yatırımcıları tarafından merakla beklenen Merkez Bankası, şubat ayı faiz kararı bugün kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, PPK ne zaman? Merkez Bankası PPK Toplantısı hangi gün? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan takvimle birlikte yıl içerisinde gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihleri duyurulmuştu. Takvim doğrultusunda PPK toplantısı bugün gerçekleşecek, şubat ayı faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, PPK ne zaman? Merkez Bankası PPK Toplantısı hangi gün? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvime göre, faiz kararı toplantısı bugün (23 Şubat 2023) tarihinde yapılacak, 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

2023 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı için piyasalarda gözler PPK Toplantısı'ndan çıkacak sonuca çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ocak ayında faizi yüzde 9'da sabit tuttu. "Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir." açıklamasını yapan Merkez Bankası bir sonraki toplantısı 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

MERKEZ BANKASI 2023 ŞUBAT TOPLANTISI NE ZAMAN?

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 23 Şubat 2023'te gerçekleştirilecek. Toplantı sonrası faiz kararının 14.00'da açıklanması bekleniyor.