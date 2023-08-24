Merkez Bankası tarafından yapılan açıklama ile birlikte PPK Faiz kararı belli oldu. Böylece piyasaları etkileyecek olan rakamlar netlik kazandı. Özellikle yatırımcılar tarafından büyük önem arz eden PPK Faiz kararı saat 14:00'da duyuruldu. Peki, PPK Faiz kararı kaç oldu? PPK Ağustos ayı faiz kararı açıklandı! Ağustos ayı faiz kararı kaç oldu, yükseldi mi?

PPK Faiz kararı kaç oldu? Sorusu, Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı açıklamasının ardından gündeme geldi. PPK Faiz kararının yanı sıra yapılan önemli açıklamalar da araştırılan konular arasında yerini alıyor. Merkez Bankası Para Politika Kurulu, politika faizi üst üste 3. kez yükselti. Peki, PPK Faiz kararı kaç oldu? PPK Ağustos ayı faiz kararı açıklandı! Ağustos ayı faiz kararı kaç oldu, yükseldi mi?

PPK FAİZ KARARI KAÇ OLDU?

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. 750 baz puan artışa giden Merkez Bankası, faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkardı. Yapılan açıklama şu şekilde: "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

"ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNDE YÜKSELİŞİN SÜRDÜĞÜNE İŞARET EDİYOR"

Yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar, hizmet enflasyonundaki katılık ve vergi düzenlemeleri belirleyici olmaktadır. Bu unsurlara ek olarak, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu'ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Bununla birlikte Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonun 2024 yılında Rapor ile uyumlu şekilde tesis edileceğini öngörmektedir.

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"FAİZ, YÜZDE 5 HEDEFİNE ULAŞTIRACAK ŞEKİLDE BELİRLENECEK"

Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteği fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır. Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.