Potasyum neden yükselir? Potasyum yüksekliği belirtileri nedir? Potasyum yüksekliği tedavisi

Vücudumuz için gerekli olan potasyum, su ve mineral dengesini korur. Vücudumuzda potasyum değerinin ortalama bir değerde olması gerekir. Potasyum değerinin düşük olması da yüksek olması da sağlığımız için olumsuzdur. Kan tahlili sonucunu öğrenen kişilerin merakla sorduğu sorulardan biri olan potasyum neden yükselir? Potasyum yüksekliği belirtileri nedir? Sorularınızın cevabı haberimizin devamında…

İnsan vücudunda her şeyin ortalama ölçülerde olması gerekmektedir. Fazlası da azı da zararlıdır. Potasyum, kalp fonksiyonlarımızı ve kan basıncımızı dengeler, ödem oluşmasını engeller, asit ve baz dengeler. En önemli özelliği su dengesiniz korumaktır. İnce bağırsakta emilim yapılır, böbrekler ile de atılır. Potasyum yüksekliği hiperkalemi iken düşüklüğünün adı ise hipokalemi. Potasyum, vücudun kendi ürettiği mineral değildir bu nedenle dışarıdan alınmalıdır.

POTASYUM NEDEN YÜKSELİR?

Besinlerden alınan potasyum, hücrelerin içine yerleşmektedir. Potasyum içeren besinleri fazla almak vücuttaki potasyum değerini arttırır. Aldığımız fazla potasyum hücrelerin dışında kalmaya başlar ve bu vücut için oldukça sağlıksız bir durumdur. Günlük olarak alınması gereken potasyum miktar 4,7 gramdır. Potasyum içerikli besin olan muz, domates, kayısı, fasulye, portakalı fazla tüketim potasyum miktarını arttırır. Bunun yanında bazı hastalık ve durumlar da yükseltir. Bu durumlar ise şöyledir:

• Akut

• Kronik böbrek yetmezliği

• Susuz kalmak

• İnsülin

• Kortizon

• Şeker hastalığı

• Aşırı egzersiz

POTASYUM YÜKSEK OLURSA NE OLUR?

Vücudu olumsuz etkileyen potasyum yüksekliği, kalpte ritim bozukluklarına ve böbreklerde fonksiyon yetersizliğine neden olur.

POTASYUM YÜKSEKLİĞİ BELİRTİLERİ

• El ve ayak uyuşması

• Bilinç kaybı

• Bacak kaslarında zayıflık

• Kalpte çarpıntı

• Sürekli halsizlik hissi

• Midede bulanma

• Böbrek taşı

• İshal

POTASYUM DÜŞÜKLÜĞÜ NEDEN OLUR?

• Aşırı alkol tüketimi

• Kabızlık giderici ilaç kullanımı

• Böbrek hastalıkları

• Aşırı kahve tüketimi

• Aşırı yemek yeme

• Kusmak

POTASYUM DÜŞÜKLÜĞÜ BELİRTİLERİ

• Kalp atışındaki düzensizlik

• Halsiz olmak

• Yüksek tansiyon

• Bulantı

• Bacaklarda kramp

• Kaslarda güçsüzlük

• Sık idrara çıkmak

• Nefes almada güçlük

• Susuzluk hissi

POTASYUM YÜKSEKLİĞİ TEDAVİSİ

Potasyum değerini düşürmek için potasyum içermeyen gıdalar tüketmek ve potasyum düşürücü ilaç kullanmak gerekir.

Önemli not: Tüm sağlık uygulamalarında öncelikle hekime başvurun. Doktorunuzun tavsiyesine göre hareket edin.