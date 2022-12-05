Poşetlere zam mı gelecek? 25 Kuruş poşetler kaç kuruş olacak?

Türkiye'de 1 Ocak 2019 itibariyle marketlerde poşet kullanımı kısıtlandı ardından yapılan düzenleme ile poşet kullanımı ücretli hale gedilirdi. 2019 dan itibaren marketlerde poşet 25 kuruştan işlem görüyken yeni yıla beraber bu rakamda zam gelmesi bekleniyor. Pek, Poşet ücretleri zam gelecek mi? Poşet ücretleri ne kadar? Poşete gelen zamlar vatandaşa yansıması ne olacak, konuya ilişkin uzmanlar ve vatandaşların yorumu ne? Hangi ürünlerde poşet ücretsiz? İşte merak edilenler....

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Poşet fiyatları ile ilgili yeni tartışma başladı. Marketçiler fiyatın artmasını isterken vatandaş tepki gösteriyor. Zam tartışmalarının odağına bu kez poşet zammı geldi. Şu anda markette her bir poşet için 25 kuruş ödeme yapılıyor. Marketçiler artan maliyetlerden dolayı o 25 kuruşluk poşet ücretinin 75 kuruşa çıkmasını istiyor. 2019 yılında başlayan marketlerdeki poşetlerin ücretli olması uygulaması kar amacı gütmek için değil plastik atık oluşturmamak çevreyi ve doğayı korumak için yapıldı. Peki, Poşet ücretleri zam gelecek mi? Poşet ücretleri ne kadar? Poşete gelen zamlar vatandaşa yansıması ne olacak, konuya ilişkin uzmanlar ve vatandaşların yorumu ne? Detaylar haberimizde...

POŞET ÜCRETLERİ NE KADAR?

İlgili sektör ve temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen 'Plastik Poşet Komisyonu' toplantısındaki görüşler de dikkate alınırken, yapılan yeni düzenlemede şu ifadelere yer verildi: "2022 yılı plastik poşetlere uygulanacak taban ücret adet başına vergiler dâhil 25 kuruştur.

POŞET CEZASI NE KADAR?

Plastik poşetler kanuna bağlı olarak 25 kuruştan aşağıya yada yukarıya satılamıyor. Kanuna göre filigran özelliği standartlara uymayan veya ücretsiz poşet dağıtan işletmelere 24 bin 123 lira ceza kesiliyor.

HANGİ ÜRÜNLERDE POŞET ÜCRETSİZ?

Vatandaşlar bu soruların yanıtını öğrenmek istiyorlar. 1 Ocak itibariyle marketlerde ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açıkta satılan gıdaların hijyenini korumak amacıyla kullanılan çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500350 milimetreden küçük poşetler ise ücretsiz olmaya devam ediyor.

POŞET KİLO KAÇ TL?

Poşetler türüne, özelliklerine ve miktarına göre değişken fiyatlardadır. 1 kg poşet kaç TL sorunuza cevap verebilmek için hangi poşet çeşitlerinde ilgili olduğunuz bilinmelidir. Ortalama Türk Lirası ile 30₺'den başlayan fiyatlardır diyebiliriz.

TÜRKİYEDE POŞET KULANIMI NE KADAR AZARDI?

1 Ocak 2019'da başlatılan plastik poşetlerin ücretlendirilmesiyle bugün Türkiye'de plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 65 azaldı ve bu sayede plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşması engellendi.

BİR POŞET KAÇ YILDA YOK OLUR?

Plastik poşetlerin doğaya bırakılmasından en az 1000 yıl sonra bu ürünlerin tamamen çözülmesi gerçekleşir. Aynı şekilde plastik tabakların çözülmesi için 500 yıl, pet şişeler için 400 yıl gibi süreçler gerekmektedir.

POŞET 75 KURUŞ MU OLACAK?

Market işleten bir kişi ise artan poşet maliyetlerinden şikayet ederek "Vallahi artsın. Maliyet müthiş derecede arttı. Şu anda mesela 3-4 ayda bir poşetlere 60-70 bin TL paralar ödüyoruz. Gerçekten 25 kuruş çok az" dedi. Vatandaşlar ise marketler poşetin 75 kuruştan satılmak istemesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Marketçiler bunu istiyorlar evet ama halk bunu onaylamayacak. Hayır poşet hiç kullanmam. Hiç ücretli olmasın o 25 kuruş da olmasın. Vatandaş 25 kuruşu veremiyor. 75 kuruşu nasıl versin. Vermez ki."

YENİ POŞET FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

1 Ocak 2023 itibariyle geçerli olacak yeni poşet ücretinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önümüzdeki günlerde açıklayacak. Poşet fiyatlarının 1 ocak 2023 itibaren marketlerde 75 Kuruş olması bekleniyor.