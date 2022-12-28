Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni asgari ücret ile birlikte birçok farklı alanda fiyat güncellemesi gerçekleşti. Bu nedenle merak edilen sorular arasında Poşete zam mı geldi? Sorusu gündeme geldi. Peki, Poşete zam mı geldi? 25 kuruşluk poşet kaç kuruş oldu? Poşet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Poşete zam mı geldi? Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar ile birlikte plastik poşet ücretleri 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yeni fiyatı ile birlikte satılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 2023 yılında da 25 kuruş olacağını duyurarak, "Bu yıl da aldığımız kararla, poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz" demişti. Peki, Poşete zam mı geldi? 25 kuruşluk poşet kaç kuruş oldu? Poşet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

POŞETE ZAM MI GELDİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar ile birlikte, 2023 yılı içinde adet başına; binek araç lastiklerinden 6 TL, cinsine göre araç akülerinden 15, 60 ve 150 kuruş/Kg, pil ve şarjlı pillerden 6, 9, 5, 15 ve 32 TL/Kg, otomotiv pilleri ve lityum içeren araç bataryalarından 46 TL/Kg, madeni yağdan 150 kuruş/Kg, bitkisel yağdan 32 kuruş/Kg, televizyon ve monitör gibi elektronik eşya, telekomünikasyon ekipmanları, küçük ev aletlerinden 60 kuruş/Kg, buzdolabı ve iklimlendirme cihazları hariç olmak üzere beyaz eşyalardan 80 kuruş/Kg, buzdolabı ve iklimlendirme cihazlarından 95 kuruş/Kg ve ilaçlardan 3,2 kuruş/kutu veya şişe geri kazanım katılım payı tutarı alınacak.

Buna göre Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere plastik poşet fiyatları 38,5 kuruş olacak güncellendi.