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Poşete zam geldi mi? 2023 plastik market poşet fiyatı kaç lira oldu?

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Çevreyi plastikten korumak adına başlatılan poşetlerden para alınması uygulaması, 1 Ocak 2019 tarihinde uygulanmaya başlanmıştı. Plastik poşet ücretleri hakkında çıkan haberlerin ardından ise Poşete zam geldi mi? 2023 plastik poşet fiyatı kaç lira oldu? soruları aratıldı.

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Poşete zam geldi mi? 2023 plastik poşet fiyatı kaç lira oldu? merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile plastik poşetlerin ücretine zam geldi. Arama motorlarında ise Poşete zam geldi mi? 2023 plastik poşet fiyatı kaç lira oldu? soruları gündeme geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile plastik poşetlerin katılım payı 38,5 kuruşa yükseltildi.

Çevreyi plastikten korumak adına başlatılan poşetlerden para alınması uygulaması, 1 Ocak 2019 tarihinde uygulanmaya başlanmıştı. Uygulandığı günden bu yana 25 kuruştan satılan poşetlerde, satıcılar da "Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı" adı altında poşet adedi kadar devlete ödeme yapıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla göre; plastik alışveriş poşetlerine 4,5 yıl sonra zam geldi. 25 kuruşa satılan poşetler için bundan böyle 38,5 kuruş ücret alınacak.

Poşete zam geldi mi? 2023 plastik poşet fiyatı kaç lira oldu?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Ekli listede yer alan ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım payı tutarlarının 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesine 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11. maddesi gereğince verilmiştir" denildi.

Diğer ürünlerden alınacak ücretler şöyle:

Poşete zam geldi mi? 2023 plastik poşet fiyatı kaç lira oldu?

Poşete zam geldi mi? 2023 plastik poşet fiyatı kaç lira oldu?

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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