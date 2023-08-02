Marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutarın 38,5 kuruş olarak devam etmesi kararlaştırıldı. Poşet zammı müşteriye yansır mı? Sorusu, alınan karar nedeniyle merak edildi. Peki, Poşet zammı müşteriye yansır mı? Poşet zammı vatandaşları etkileyecek mi? Müşteriler poşet için ne kadar, TL ödeyecek?

Poşet zammı müşteriye yansır mı? Sorusu, özellikle alınan kararların ardından oluşan kafa karışıklığı nedeniyle merak ediliyor. Sosyal medya üzerinde gündeme gelen konunun ardından son kullanıcının poşet ücreti için ne kadar ödeyeceğini merak eden vatandaşlar, arama motorları üzerinde Poşet zammı müşteriye yansır mı? Sorusunu araştırmakta. Peki, Poşet zammı müşteriye yansır mı? Poşet zammı vatandaşları etkileyecek mi? Müşteriler poşet için ne kadar, TL ödeyecek?

POŞET ZAMMI MÜŞTERİYE YANSIR MI?

Çevreyi plastikten korumak adına uygulanmakta olan plastik poşet ücretlerinde fiyat güncellemesine gidildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca 1 Ağustos 2023'den itibaren alınacak geri kazanım katılım payı tutarlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan karara göre marketlerin her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutarın 38,5 kuruş olarak devam etmesi kararlaştırıldı. Böylece, tüketicilerin poşete ödeyeceği tutar da 25 kuruşta sabit kaldı. Bu nedenle poşet zammı vatandaşları etkilemeyecek ve herhangi bir zam uygulanmayacak.

MÜŞTERİLER POŞET İÇİN NE KADAR, TL ÖDEYECEK?

Uygulamanın hayata girdiği tarihten bu yana plastik poşetlerin fiyatı hiç artmadı. Plastik poşetler 1 Ocak 2019'dan bu yana 25 kuruşa satılıyor. Alınan yeni karar ile birlikte marketlerin her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 38,5 kuruş olarak devam edecek ve müşterilerin poşete ödeyeceği tutar da 25 kuruş olarak devam edecek.