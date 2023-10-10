Karayipler bölgesinde yer alan Porto Riko, coğrafi olarak Amerika kıtasının bir parçasıdır. Bu özerk bölge, tarihi ve kültürel zenginlikleri, muhteşem plajları, dağlık manzaraları ve yağmur ormanları ile ünlüdür. Nüfusu yaklaşık 3.2 milyon olan Porto Riko'nun resmi dili İspanyolca'dır, ancak İngilizce de yaygın olarak konuşulur.

Porto Riko hangi yarım kürede ve kıtada? Porto Riko'nun konumu, nüfusu ve harita bilgisi

Porto Riko, Karayipler bölgesinde yer alan ve coğrafi olarak Amerika kıtasının bir parçası olan özerk bir bölgedir. Bu güzel ada ülkesi, tarihi, kültürel zenginlikleri ve muhteşem plajları ile ünlüdür. Şimdi, Porto Riko'nun konumu, nüfusu ve harita bilgisi hakkında daha fazla bilgi verelim.

PORTO RİKO HANGİ YARIM KÜREDE VE KITADA?

Porto Rikolular, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıdır ve Amerikan doları resmi para birimidir. Bu özerk bölge, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir serbest ilişki içinde olduğu tek özerk bölge olarak kabul edilir.

Porto Riko, Büyük Antiller olarak adlandırılan Karayip Adaları'nın bir parçasıdır. Coğrafi olarak, Porto Riko, Karayip Denizi'nin doğusunda yer alır ve komşu ülkeleri, Karayip Denizi'nde Hispaniola Adası (Dominik Cumhuriyeti ve Haiti) ve Virjin Adaları'dır. Porto Riko'nun başkenti ve en büyük şehri San Juan'dır.

Ülkenin haritasına baktığınızda, Porto Riko'nun dağlık manzaralar, yağmur ormanları ve muhteşem plajlarla çevrili olduğunu göreceksiniz. Bu ada ülkesi, sıcak ve nemli tropikal iklimi ile ünlüdür, bu da yıl boyunca ziyaretçilere güneşli günler sunar.

Porto Riko'nun nüfusu yaklaşık olarak 3.2 milyon kişiden oluşur. Resmi dili İspanyolca'dır, ancak İngilizce de yaygın olarak konuşulur. Porto Rikolular, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarıdır ve Amerikan doları resmi para birimidir. Bu özerk bölge, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir serbest ilişki içinde olduğu tek özerk bölge olarak kabul edilir.

Porto Riko, 1898 yılında İspanya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne geçti ve o zamandan beri Amerika Birleşik Devletleri'nin bir özerk bölgesi olarak kabul edilmektedir. Porto Riko, Amerika Birleşik Devletleri'nin federal hükümeti ile bağlantılıdır, ancak kendi yerel hükümeti ve valisi vardır. Bu özerk bölge, ABD vatandaşlarının serbestçe seyahat edebildiği ve çalışabildiği bir yerdir.

Sonuç olarak, Porto Riko, Karayipler bölgesinde Amerika kıtasının bir parçası olarak bulunan özerk bir bölgedir. Bu güzel ada ülkesi, zengin tarihi, kültürel mirası ve muhteşem doğal güzellikleri ile ünlüdür. Porto Riko'nun Amerika Birleşik Devletleri ile serbest ilişkisi ve Amerikan vatandaşlığı, bu özerk bölgeyi benzersiz kılar.