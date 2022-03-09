UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada Porto - Lyon karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Porto - Lyon maçı şifresiz mi? Porto - Lyon maçı hakemi kim? Porto - Lyon maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Porto - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Porto - Lyon maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

09-03-2022 PORTO VS LYON MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Porto ile Lyon arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

PORTO-LYON MAÇI CBC SPORT CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

PORTO-LYON MAÇI EXXEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

PORTO-LYON MAÇI HANGİ GÜN?

Porto-Lyon Maçı, 09 Mart Çarşamba günü oynanacak.

PORTO-LYON MAÇI SAAT KAÇTA?

Porto-Lyon Maçı, saat 20:45 başlayacak.

PORTO-LYON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Porto ve Lyon, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi Son 16 maçı, Porto'da, Dragão Stadyumu'nda oynanacak.

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