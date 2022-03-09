Porto - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Porto - Lyon maçı şifresiz mi?
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UEFA Avrupa Ligi, Porto - Lyon bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Porto - Lyon maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi ve maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Porto - Lyon maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada Porto - Lyon karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Porto - Lyon maçı şifresiz mi? Porto - Lyon maçı hakemi kim? Porto - Lyon maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Porto - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Porto - Lyon maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Porto ile Lyon arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Porto-Lyon Maçı, 09 Mart Çarşamba günü oynanacak.
Porto-Lyon Maçı, saat 20:45 başlayacak.
Porto ve Lyon, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi Son 16 maçı, Porto'da, Dragão Stadyumu'nda oynanacak.