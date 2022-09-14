Porto - Club Brugge 0-4 MAÇ ÖZETİ! Porto - Club Brugge maç özeti izle (VİDEO)

Şampiyonlar Ligi B grubu maçında Porto - Club Brugge karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 0-4'lık Club Brugger galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Porto - Club Brugge maç özeti! Porto - Club Brugge maç özeti izle (VİDEO)

Dünyanın en prestijli spor organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde dünya devi takımların şampiyonluk yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi B grubu maçında Porto - Club Brugge karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 4-0'lık sonuçla Club Brugge kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Porto - Club Brugge maç özeti! Porto - Club Brugge maç özeti izle (VİDEO)

PORTO - CLUB BRUGGE MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ!