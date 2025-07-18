Portimonense Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Portimonense Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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PORTİMONENSE FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

Portimonense Fenerbahçe maçı 2-1'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

PORTİMONENSE FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Portimonense Fenerbahçe maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

PORTİMONENSE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portimonense Fenerbahçe maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

PORTİMONENSE FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Portimonense Fenerbahçe maçı Estádio Municipal de Albufeira'da, Albufeira Stadyumu'nda oynanacak.