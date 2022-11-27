Portekiz- Uruguay ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Dünya Kupası 'da hedefine ulaşmak isteyen Portekiz- Uruguay bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Portekiz- Uruguay maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Portekiz- Uruguay CANLI izleme linki var mı?
Dünya Kupası H Grubu'nda heyecanla beklenen müsabakada Portekiz- Uruguay karşı karşıya gelecek. Futbol Severlerin merakla beklediği maç öncesi Portekiz- Uruguay ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Portekiz- Uruguay CANLI izleme linki var mı?
Gruptaki ilk maçında Gana'yı 3-2 yenen Portekiz, bu karşılaşmayı da kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. İlk maçında Güney Kore ile golsüz berabere kalan Uruguay ise ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.
Portekiz ile Uruguay, Dünya Kupası'nda ikinci kez karşılaşacak. İki takım, 2018'de Rusya'da düzenlenen şampiyonanın son 16'turunda karşı karşıya gelmiş, Uruguay, Edinson Cavani'nin golleriyle 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.
Portekiz- Uruguay, Dünya Kupasımaçı, 28 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak.
Portekiz- Uruguay maçı TRT 1'den yayınlanacak.
Uruguay: Muslera, Varela, Gimenez, Godin, Caceres, Sanchez, Bentancur, Vecino, Rodriguez, Cavani, Suarez
Portekiz : Patricio, Soares, Pepe, Fonte, Guerreiro, Silva, Moutinho, Carvalho, Fernandes, Ronaldo, Guedes
Sizce Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelir mi? #Ronaldo | #CristianoRonaldo— Haberler.com (@Haberler) November 22, 2022