Portekiz- Uruguay ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası 'da hedefine ulaşmak isteyen Portekiz- Uruguay bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Portekiz- Uruguay maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Portekiz- Uruguay CANLI izleme linki var mı?