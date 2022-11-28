Bu akşam oynanan Portekiz - Uruguay maçının spikeri kim merak ediliyor. Peki, Portekiz Uruguay maçı spikeri kim? Portekiz Uruguay maçını kim anlatıyor? İşte detaylar...

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Portekiz Uruguay maçı spikeri kim? Bu akşam oynanan Portekiz - Uruguay maçının spikeri kim merak ediliyor. Peki, Portekiz Uruguay maçı spikeri kim? Portekiz Uruguay maçını kim anlatıyor? İşte detaylar haberimizde...

PORTEKİZ - URUGAY MAÇI SPİKERİ KİM?

Portekiz Uruguay maçını Cüneyt Ersan anlatmaktadır.

CÜNEYT ERSAN KİMDİR?

Cüneyt Ersan, TRT spikeri ve sunucusudur. FIFA 2022 Dünya Kupası turnuvasında bazı maçların spikerliğini yapmaktadır. Doğum tarihi ve yaşı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Cüneyt Ersan'ın İnstagram'da 7 bin takipçisi bulunurken, Twitter'da ise 9 bin takipçisi bulunmaktadır.