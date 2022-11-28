Portekiz - Uruguay maçı kaç kaç, maç bitti mi? 28 Kasım Portekiz - Uruguay Dünya Kupası maçının gollerini kim attı? Maç sonucu skoru kaç?
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Portekiz - Uruguay Dünya Kupası maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor. Maçta 0-0 eşitlik var. Maçı canlı takip etmek isteyen futbol severler, Portekiz - Uruguay maçı kaç kaç, maç bitti mi? 28 Kasım Portekiz - Uruguay Dünya Kupası 2022 maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Portekiz - Uruguay maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? İşte detaylar...
Portekiz - Uruguay Dünya Kupası maçı devam ederken maçta atılan goller merak edildi. Maçta beraberlik devam ediyor. Peki, Portekiz - Uruguay maçı kaç kaç? Portekiz - Uruguay maçı bitti mi? 28 Kasım Portekiz - Uruguay maçının gollerini kim attı? Portekiz - Uruguay Dünya Kupası tüm golleri izle!
Portekiz - Uruguay, Dünya Kupası H grubu maçı 28 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 22:00 'da başladı.
Portekiz - Uruguay maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.
Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor.
Maç 0-0 berabere devam ediyor. Maçta henüz gol olmadı. Maçta gol olunca detayları sizlere aktaracağız.
Maç, Lusail'da, Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak.
Portekiz ilk 11:
- Diogo Costa
- Cancelo
- Ruben Dias
- Pepe
- Mendes
- Ruben Neves
- Carvalho
- Bruno Fernandes
- Bernardo Silva
- Joao Felix
- Cristiano Ronaldo
Uruguay ilk 11:
- Rochet
- Gimenez
- Godin
- Coates
- Varela
- Olivera
- Bentancur
- Valverde
- Vecino
- Darwin Nunez
- Cavani
Sizce Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelir mi? #Ronaldo | #CristianoRonaldo— Haberler.com (@Haberler) November 22, 2022