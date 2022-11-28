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Portekiz - Uruguay maçı kaç kaç, maç bitti mi? 28 Kasım Portekiz - Uruguay Dünya Kupası maçının gollerini kim attı? Maç sonucu skoru kaç?

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Portekiz - Uruguay maçı kaç kaç, maç bitti mi? 28 Kasım Portekiz - Uruguay Dünya Kupası maçının gollerini kim attı? Maç sonucu skoru kaç?

Portekiz - Uruguay Dünya Kupası maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor. Maçta 0-0 eşitlik var. Maçı canlı takip etmek isteyen futbol severler, Portekiz - Uruguay maçı kaç kaç, maç bitti mi? 28 Kasım Portekiz - Uruguay Dünya Kupası 2022 maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Portekiz - Uruguay maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? İşte detaylar...

Portekiz - Uruguay Dünya Kupası maçı devam ederken maçta atılan goller merak edildi. Maçta beraberlik devam ediyor. Peki, Portekiz - Uruguay maçı kaç kaç? Portekiz - Uruguay maçı bitti mi? 28 Kasım Portekiz - Uruguay maçının gollerini kim attı? Portekiz - Uruguay Dünya Kupası tüm golleri izle!

Portekiz - Uruguay, Dünya Kupası H grubu maçı 28 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 22:00 'da başladı.

Portekiz - Uruguay maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.

Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor.

Maç 0-0 berabere devam ediyor. Maçta henüz gol olmadı. Maçta gol olunca detayları sizlere aktaracağız.

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Maç, Lusail'da, Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak.

Portekiz ilk 11:

- Diogo Costa

- Cancelo

- Ruben Dias

- Pepe

- Mendes

- Ruben Neves

- Carvalho

- Bruno Fernandes

- Bernardo Silva

- Joao Felix

- Cristiano Ronaldo

Uruguay ilk 11:

- Rochet

- Gimenez

- Godin

- Coates

- Varela

- Olivera

- Bentancur

- Valverde

- Vecino

- Darwin Nunez

- Cavani

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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