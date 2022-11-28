Portekiz - Uruguay maçının son dakikaları oynanıyor. Çekişmeli geçen maçta iki takım da kazanmak için sahada. Portekiz - Uruguay maçının tüm gollerini ve maç özetini izlemek isteyenler Google'da 'Portekiz - Uruguay maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 28 Kasım Pazartesi Portekiz - Uruguay maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?' araştırması yapıyor. Portekiz - Uruguay maç özeti ve detayları haberimizde...

Portekiz - Uruguay maçının özeti sizlerle... Maçın özetini izlemek isteyenler, Portekiz - Uruguay maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 28 Kasım Portekiz - Uruguay maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Portekiz - Uruguay maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? Maçta golleri hangi futbolcular attı? İşte detaylar...

PORTEKİZ - URUGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz - Uruguay maçı 28 Kasım Pazartesi yani bugün saat 22:00 'da başladı.

PORTEKİZ - URUGUAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz - Uruguay maçı TRT 1'de ekranlara geliyor.

PORTEKİZ - URUGUAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Portekiz - Uruguay maçı şuanda 2-0 devam ediyor. Maçı Portekiz 2-0 kazandı. Buna göre Portekiz puanını 6'ya yükseltti.

PORTEKİZ - URUGUAY MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Portekiz maçı 2-0 kazandı. Maçta atılan goller şu şekilde:

Portekiz'in golleri:

54. dakika : Bruno Fernandes

Bruno Fernandes 90+3. dakika : Bruno Fernandes

MAÇ SONUCU : PORTEKİZ 2 - 0 URUGUAY



PORTEKİZ - URUGUAY MAÇ ÖZETİ YAYINLANDI MI?

2022 Dünya Kupası maç özetlerini TRT Spor Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

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PORTEKİZ - URUGUAY NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Lusail'da, Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak.