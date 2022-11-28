Portekiz - Uruguay maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 28 Kasım Pazartesi Portekiz - Uruguay maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?
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Portekiz - Uruguay maçının son dakikaları oynanıyor. Çekişmeli geçen maçta iki takım da kazanmak için sahada. Portekiz - Uruguay maçının tüm gollerini ve maç özetini izlemek isteyenler Google'da 'Portekiz - Uruguay maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 28 Kasım Pazartesi Portekiz - Uruguay maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?' araştırması yapıyor. Portekiz - Uruguay maç özeti ve detayları haberimizde...
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Portekiz - Uruguay maçı 28 Kasım Pazartesi yani bugün saat 22:00 'da başladı.
Portekiz - Uruguay maçı TRT 1'de ekranlara geliyor.
Portekiz - Uruguay maçı şuanda 2-0 devam ediyor. Maçı Portekiz 2-0 kazandı. Buna göre Portekiz puanını 6'ya yükseltti.
Portekiz maçı 2-0 kazandı. Maçta atılan goller şu şekilde:
Portekiz'in golleri:
- 54. dakika : Bruno Fernandes
- 90+3. dakika : Bruno Fernandes
MAÇ SONUCU : PORTEKİZ 2 - 0 URUGUAY
2022 Dünya Kupası maç özetlerini TRT Spor Youtube kanalından izleyebilirsiniz.
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Maç, Lusail'da, Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak.