Portekiz Uruguay ilk 11'de kimler var? Portekiz - Uruguay maçının hakemi kimdir? Portekiz ilk 11'de kimler var? Uruguay ilk 11'deki isimler!
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2022 Dünya Kupası H grubunda Portekiz - Uruguay bugün karşı karşıya geliyor. Maçın başlamasına az bir süre kala futbol severler, Portekiz - Uruguay ilk 11'de kimler var? Portekiz - Uruguay maçının hakemi kimdir? Portekiz ilk 11'de kimler var? Uruguay ilk 11'deki isimler neler? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...
Portekiz - Uruguaymaçına dakikalar kala izleyiciler, Portekiz - Uruguayilk 11'de kimler var? Portekiz - Uruguaymaçının hakemi kimdir? Portekiz ilk 11'de kimler var? Uruguay ilk 11'deki isimler! merak ediyor. İşte detaylar...
Portekiz - UruguayDünya Kupası maçı 28 Kasım 2022 Pazartesi günü yani bu akşam saat 22:00 'da başlayacak.
Maçtaki ilk 11'ler şöyle:
Portekiz ilk 11:
- Diogo Costa
- Cancelo
- Ruben Dias
- Pepe
- Mendes
- Ruben Neves
- Carvalho
- Bruno Fernandes
- Bernardo Silva
- Joao Felix
- Cristiano Ronaldo
Uruguay ilk 11:
- Rochet
- Gimenez
- Godin
- Coates
- Varela
- Olivera
- Bentancur
- Valverde
- Vecino
- Darwin Nunez
- Cavani
Maçı, Alireza Faghani yönetecek.
Sizce Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelir mi? #Ronaldo | #CristianoRonaldo— Haberler.com (@Haberler) November 22, 2022