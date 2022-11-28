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Portekiz Uruguay ilk 11'de kimler var? Portekiz - Uruguay maçının hakemi kimdir? Portekiz ilk 11'de kimler var? Uruguay ilk 11'deki isimler!

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Portekiz Uruguay ilk 11'de kimler var? Portekiz - Uruguay maçının hakemi kimdir? Portekiz ilk 11'de kimler var? Uruguay ilk 11'deki isimler!

2022 Dünya Kupası H grubunda Portekiz - Uruguay bugün karşı karşıya geliyor. Maçın başlamasına az bir süre kala futbol severler, Portekiz - Uruguay ilk 11'de kimler var? Portekiz - Uruguay maçının hakemi kimdir? Portekiz ilk 11'de kimler var? Uruguay ilk 11'deki isimler neler? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Portekiz - Uruguaymaçına dakikalar kala izleyiciler, Portekiz - Uruguayilk 11'de kimler var? Portekiz - Uruguaymaçının hakemi kimdir? Portekiz ilk 11'de kimler var? Uruguay ilk 11'deki isimler! merak ediyor. İşte detaylar...

Portekiz - UruguayDünya Kupası maçı 28 Kasım 2022 Pazartesi günü yani bu akşam saat 22:00 'da başlayacak.

Maçtaki ilk 11'ler şöyle:

Portekiz ilk 11:

  • Diogo Costa
  • Cancelo
  • Ruben Dias
  • Pepe
  • Mendes
  • Ruben Neves
  • Carvalho
  • Bruno Fernandes
  • Bernardo Silva
  • Joao Felix
  • Cristiano Ronaldo

Uruguay ilk 11:

  • Rochet
  • Gimenez
  • Godin
  • Coates
  • Varela
  • Olivera
  • Bentancur
  • Valverde
  • Vecino
  • Darwin Nunez
  • Cavani

Maçı, Alireza Faghani yönetecek.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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