2022 Dünya Kupası H grubunda Portekiz - Uruguay bugün karşı karşıya geliyor. Maçın başlamasına az bir süre kala futbol severler, Portekiz - Uruguay ilk 11'de kimler var? Portekiz - Uruguay maçının hakemi kimdir? Portekiz ilk 11'de kimler var? Uruguay ilk 11'deki isimler neler? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Portekiz - Uruguaymaçına dakikalar kala izleyiciler, Portekiz - Uruguayilk 11'de kimler var? Portekiz - Uruguaymaçının hakemi kimdir? Portekiz ilk 11'de kimler var? Uruguay ilk 11'deki isimler! merak ediyor. İşte detaylar...

PORTEKİZ URUGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekiz - UruguayDünya Kupası maçı 28 Kasım 2022 Pazartesi günü yani bu akşam saat 22:00 'da başlayacak.

PORTEKİZ URUGUAY MAÇININ İLK 11'İ AÇIKLANDI MI?

Maçtaki ilk 11'ler şöyle:

Portekiz ilk 11:

Diogo Costa

Cancelo

Ruben Dias

Pepe

Mendes

Ruben Neves

Carvalho

Bruno Fernandes

Bernardo Silva

Joao Felix

Cristiano Ronaldo

Uruguay ilk 11:

Rochet

Gimenez

Godin

Coates

Varela

Olivera

Bentancur

Valverde

Vecino

Darwin Nunez

Cavani

PORTEKİZ URUGUAY MAÇININ HAKEMİ KİMDİR?

Maçı, Alireza Faghani yönetecek.