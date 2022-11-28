Portekiz - Uruguay canlı izle! FIFA 2022 Portekiz - Uruguay Dünya Kupası maçını HD canlı izle! Portekiz Uruguay maçı hangi kanalda, canlı yayın linki!
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Portekiz - Uruguay canlı yayın izle! 2022 FIFA Dünya Kupası maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 2 güçlü takım karşı karşıya gelecek. Bugünkü maçlardan birisi de Portekiz - Uruguay arasında oynanıyor. Portekiz - Uruguay maçını canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Portekiz - Uruguay canlı izle! 28 Kasım Portekiz - Uruguay Dünya Kupası maçı canlı izleme linki var mı? Portekiz - Uruguay maçı hangi kanalda? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Portekiz - Uruguay canlı izle! 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Portekiz - Uruguay canlı izle! 28 Kasım Portekiz - Uruguay Dünya Kupası maçı canlı izleme linki var mı? Portekiz - Uruguay maçı hangi kanalda? Portekiz - Uruguay maçı nereden izlenir? Portekiz - Uruguay maçını canlı HD izle!
Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.
Portekiz - Uruguay, Dünya Kupası H grubu maçı 28 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 22:00 'da başladı.
Portekiz - Uruguay maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.
Maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Aynı şekilde TV yerine internetten de maçı canlı izleyebilirsiniz. Canlı izleme linki aşağıdadır.
TRT 1 DÜNYA KUPASI MAÇI CANLI İZLE!
Maç, Lusail'da, Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak.
Maçtaki ilk 11'ler şöyle:
Portekiz ilk 11:
- Diogo Costa
- Cancelo
- Ruben Dias
- Pepe
- Mendes
- Ruben Neves
- Carvalho
- Bruno Fernandes
- Bernardo Silva
- Joao Felix
- Cristiano Ronaldo
Uruguay ilk 11:
- Rochet
- Gimenez
- Godin
- Coates
- Varela
- Olivera
- Bentancur
- Valverde
- Vecino
- Darwin Nunez
- Cavani
Sizce Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelir mi? #Ronaldo | #CristianoRonaldo— Haberler.com (@Haberler) November 22, 2022