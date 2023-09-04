Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda bu akşam A Milli Erkek Voleybol takımımız Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi spor severler Portekiz Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye erkek voleybol maçı hangi kanalda? merak ediyor. İşte, Portekiz Türkiye voleybol maçı saati ve yayınlanacağı kanal...

Portekiz Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda bu akşam A Milli Erkek Voleybol takımımız Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi spor severler Portekiz Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye erkek voleybol maçı hangi kanalda? merak ediyor. İşte, Portekiz Türkiye voleybol maçı saati ve yayınlanacağı kanal hakkında detaylar...

PORTEKİZ - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz - Türkiye erkek voleybol maçı TRT Spor'dan canlı yayın ile ekranlara gelecek.

PORTEKİZ - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Portekiz - Türkiye maçı saat 20.00'de başlayacak.

AVRUPA ERKEK VOLEYBOL ŞAMPİYONASI'NDA GRUPLAR NASIL?

Avrupa Erkek Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şu şekilde: