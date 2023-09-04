Portekiz Türkiye voleybol maçı CANLI izle! Filenin Efeleri hangi kanalda? Portekiz maçı canlı yayın!
Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda bu akşam A Milli Erkek Voleybol takımımız Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Peki, Filenin Efeleri hangi kanalda? Portekiz Türkiye voleybol maçı canlı izle bilgileri haberimizde...
Portekiz Türkiye voleybol maçı canlı izle! Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda bu akşam A Milli Erkek Voleybol takımımız Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Peki, Filenin Efeleri hangi kanalda? İşte, Portekiz Türkiye voleybol maçı canlı izle detayları...
Portekiz - Türkiye erkek voleybol maçı TRT Spor'dan canlı yayın ile ekranlara gelecek. TRT Spor canlı yayın için resmi internet sitesini veya uydu üzerinden canlı yayını takip edebilirsiniz.
Portekiz - Türkiye maçı saat 20.00'de başlayacak.
Avrupa Erkek Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şu şekilde:
- A Grubu: İtalya, Belçika, Estonya, Almanya, Sırbistan, İsviçre
- B Grubu: Bulgaristan, Hırvatistan, Finlandiya, Slovenya, İspanya, Ukrayna
- C Grubu: Kuzey Makedonya, Çekya, Danimarka, Karadağ, Polonya, Hollanda
- D Grubu: Türkiye, İsrail, Fransa, Yunanistan, Portekiz, Romanya