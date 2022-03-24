Portekiz Türkiye saat farkı kaç? Bu akşam 22.45'te Portekiz - Türkiye Dünya Kupası Elemeleri Play-Off yarı final maçı var. Maç Portekiz'de oynanacak. Maçın Türkiye saati ile geç bir saatte olması nedeniyle vatandaşlar Portekiz Türkiye saat farkı kaç? Portekiz'de saat kaç? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

PORTEKİZ - TÜRKİYE SAAT FARKI KAÇ?

Türkiye saati Portekiz saatinden 3 saat ileridedir. Portekiz ile Türkiye arasında 3 saat fark vardır.

Lizbon, Portekiz konumunda Perşembe 18:32

Türkiye konumunda Perşembe 21:32

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz - Türkiye Dünya Kupası elemeleri maçı, 24.03.2022 Perşembe bugün saat 22.15'te başlayacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz - Türkiye Dünya Kupası elemeleri maçı TRT 1'den yayınlanacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Portekiz - Türkiye maçını şifresiz şekilde izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Portekiz - Türkiye maçı Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI HAKEMİ KİM?

Portekiz - Türkiye maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.

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