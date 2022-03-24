Portekiz Türkiye saat farkı kaç? Portekiz'de saat kaç?
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Bu akşam 22.45'te Portekiz - Türkiye Dünya Kupası Elemeleri Play-Off yarı final maçı var. Maç Portekiz'de oynanacak. Maçın Türkiye saati ile geç bir saatte olması nedeniyle vatandaşlar Portekiz Türkiye saat farkı kaç? Portekiz'de saat kaç? soruları merak konusu oldu.
Portekiz Türkiye saat farkı kaç? Bu akşam 22.45'te Portekiz - Türkiye Dünya Kupası Elemeleri Play-Off yarı final maçı var. Maç Portekiz'de oynanacak. Maçın Türkiye saati ile geç bir saatte olması nedeniyle vatandaşlar Portekiz Türkiye saat farkı kaç? Portekiz'de saat kaç? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...
Türkiye saati Portekiz saatinden 3 saat ileridedir. Portekiz ile Türkiye arasında 3 saat fark vardır.
- Lizbon, Portekiz konumunda Perşembe 18:32
- Türkiye konumunda Perşembe 21:32
Portekiz - Türkiye Dünya Kupası elemeleri maçı, 24.03.2022 Perşembe bugün saat 22.15'te başlayacak.
Portekiz - Türkiye Dünya Kupası elemeleri maçı TRT 1'den yayınlanacak.
Portekiz - Türkiye maçını şifresiz şekilde izleyebilirsiniz.
Portekiz - Türkiye maçı Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak.
Portekiz - Türkiye maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.