Heyecanla beklenen Portekiz- Türkiye maçı bugün başlayacak. Maçın başlamasına yakın futbol severler, Portekiz - Türkiye rövanş maçı yok mu, neden yok? 2022 FIFA Dünya Kupası eleme maçlarında rövanş neden yok? Maçlar neden tek maç? Maçta rövanş niye yok? merak etti. Detaylar sizlerle...

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekiz-Türkiye 2022 Dünya Kupası Eleme maçı 24 Mart Perşembe 2022 tarihinde yani bugün akşam saat 22:45 'te başlayacak. Portekiz-Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇININ RÖVANŞI NEDEN YOK?

Dünya Kupası eleme maçları tek maç üzerinden oynanıyor, rövanş sistemi uygulanmıyor. Maçların rövanşı olmuyor. Bundan dolayı Portekiz-Türkiye maçı da tek maç olacaktır. Kazanan takım bir üst tura çıkacak. Finali de yenen takım gruplara kalmaya hak kazanacaktır.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI TEK MAÇ MI? RÖVANŞI VAR MI?

2022 Dünya Kupası play-off eleme maçları tek maç üzerinden oynanmaktadır. Bundan dolayı Portekiz-Türkiye maçı da tek maç üzerinden oynanacak. Kazanan takım İtalya-K. Makedonya karşılaşmasının galibi ile eşleşecek. O maçı da kazanan takım Dünya Kupası gruplarında oynamaya hak kazanacaktır. Milli takımımıza başarılar diliyoruz.

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