Portekiz Türkiye muhtemel 11'ler! Bugün maçta kimler oynayacak?

A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası play-off yarı final maçında bu akşam deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Tüm gözlerin çevrildiği karşılaşma öncesi Bugün maçta kimler oynayacak ve Portekiz Türkiye muhtemel 11'ler, merak edildi.

PORTEKİZ TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER

Yarı final mücadelesi tek maç üzerinden oynanacak. Ay-Yıldızlılar, karşılaşmayı kazandığı takdirde, 29 Mart Salı günü Konya'da İtalya-Kuzey Makedonya play-off eşleşmesinin galibiyle final maçına çıkacak.

A Milli Takım'ın Portekiz sınavı öncesinde flaş gelişmeleri yaşanıyor. Rıdvan Yılmaz, Umut Bozok, Doğukan Sinik ve Yunus Akgün, A milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosundan çıkarıldı.

Milliler, Portekiz maçını kaybetmesi halinde ise İtalya-Kuzey Makedonya müsabakasının mağlubu ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Muhtemel 11'ler

Portekiz : Rui Patricio, Mendes, Fonte, Danilo, Cedric, Carvalho, Moutinho, Fernandes, Jota, Silva, Ronaldo.

TÜRKİYE : Uğurcan, Serdar, Çağlar, Merih, Zeki, Berkan, Hakan, Orkun, Cengiz, Kerem, Burak.

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