2022 Dünya Kupası Eleme heyecanla beklenen müsabakada Portekiz - Türkiye karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Portekiz - Türkiye maçının spikeri kim olacağı merak ediliyor. Portekiz - Türkiye maçı hakemi kim ve Portekiz - Türkiye maçının spikeri Hünkar Mutlu mi yoksa Ömer Üründül var mı soruları gündeme geliyor. 24 Mart Portekiz - Türkiye maçının sunucuları kimler? Portekiz - Türkiye maçının spikeri kim? Hünkar Mutlu kim? Ömer Üründül var mı? Detaylar haberimizdedir…

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇININ SPİKERİ KİM?

Portekiz - Türkiye maçının spikeri Hünkar Mutludur. Bugün saat 22:45'de gerçekleşecek olan Portekiz - Türkiye maçı TRT 1 ekranlarında yayınlanacaktır.

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