Portekiz - Türkiye maçı tek maç mı? Türkiye maçı tek maç mı? Portekiz - Türkiye maçı rövanş var mı, çift maç mı? Portekiz - Türkiye ikinci maç var mı?

Portekiz - Türkiye maçı tek maç mı merak ediliyor. 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 24 Mart Perşembe akşamı Portekiz'le deplasmanda karşılaşacak A Millî Takımımız, müsabakanın oynanacağı Porto kentine geldi. Peki, Portekiz - Türkiye maçı tek maç mı? Portekiz - Türkiye maçı rövanş var mı, çift maç mı? Türkiye maçı tek maç mı?Portekiz - Türkiye ikinci maç var mı? İşte detaylar...

PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI TEK MAÇ MI?

Organizasyonun statüsü gereği Portekiz - Türkiye mücadelesi tek maç üzerinden gerçekleşecek ve kazanan takım play-off finali oynayacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz - Türkiye arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı 24 Mart Perşembe 2022 tarihinde saat 22:45 'de başlayacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Portekiz - Türkiye maçı Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz-Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

A MİLLİ TAKIMIMIZIN ADAY KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta Saha/ Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Feyenoord), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Yusuf Yazıcı (CSKA Moskova), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Umut Bozok (Kasımpaşa)

PORTEKİZ'İN ADAY KADROSU

Kaleci: Anthony Lopes (Olympique Lyonnais), Diogo Costa (FC Porto), Rui Patrcio (AS Roma)

Savunma: Cédric Soares (Arsenal FC), Diogo Dalot (Manchester United FC), Joo Cancelo (Manchester City FC), Gonçalo Incio (Sporting CP), José Fonte (LOSC Lille), Pepe (FC Porto), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Orta Saha: Danilo Pereira (PSG), Rben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), William Carvalho (Real Betis Balompié), Bruno Fernandes (Manchester United FC), Joo Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC), Matheus Nunes (Sporting CP), Otvio Monteiro (FC Porto), Bernardo Silva (Manchester City FC)

Forvet: André Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United FC), Diogo Jota (Liverpool FC), Gonçalo Guedes (Valencia CF), Joo Félix (Club Atlético de Madrid), Rafael Leo (AC Milan)

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