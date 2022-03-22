Portekiz - Türkiye maçı tek maç mı? Portekiz - Türkiye maçı rövanş var mı, çift maç mı?
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2022 Dünya Kupası Eleme maçlarına az bir süre kala futbol severler, Milli maç ne zaman? Türkiye milli maçı bu hafta mı? Portekiz - Türkiye maçı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, Portekiz - Türkiye maçı tek maç mı? Portekiz - Türkiye maçı rövanş var mı, çift maç mı? İşte detaylar...
Portekiz - Türkiye maçı tek maç mı merak ediliyor. 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 24 Mart Perşembe akşamı Portekiz'le deplasmanda karşılaşacak A Millî Takımımız, müsabakanın oynanacağı Porto kentine geldi. Peki, Portekiz - Türkiye maçı tek maç mı? Portekiz - Türkiye maçı rövanş var mı, çift maç mı? İşte detaylar...
Organizasyonun statüsü gereği Portekiz - Türkiye mücadelesi tek maç üzerinden gerçekleşecek ve kazanan takım play-off finali oynayacak.
Portekiz-Türkiye arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı 24 Mart Perşembe 2022 tarihinde saat 22:45 'de başlayacak.
Portekiz-Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maç,Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak.
2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 24 Mart Perşembe akşamı Portekiz'le deplasmanda karşılaşacak A Millî Takımımız, müsabakanın oynanacağı Porto kentine geldi.
İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla yaklaşık 4 saat 25 dakika süren uçuşun ardından Porto Havalimanı'na ulaşan A Millî Takım kafilesi, burada T.C. Lizbon Büyükelçisi Lale Ülker ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı.
A Millî Takımımız, Portekiz maçı öncesindeki ilk çalışmasını da bugün saat 17.00'de (TSİ 20.00) São Miguel Stadyumu'nda basına açık olarak yapacak.