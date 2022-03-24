Portekiz - Türkiye maçı saat kaçta, maç neden başlamadı? Türkiye Milli maçı neden geç başlıyor? Saat 8'de değil mi? Milli maç saat kaçta, başladı mı?

Türkiye maçı saat kaçta? Portekiz - Türkiye maçı saat kaçta başlayacak? A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Play-off yarı finalinde Portekiz karşısına çıkıyor. Milliler, Portekiz engelini aşıp finalde rakibini beklemeyi hedefliyor. Portekiz - Türkiye maçı saat kaçta, maç neden başlamadı? Türkiye Milli maçı neden geç başlıyor? Saat 8'de değil mi? Bilgiler sizlerle...

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Portekiz-Türkiye 2022 Dünya Kupası Eleme maçı 24 Mart Perşembe 2022 tarihinde yani bugün akşam saat 22:45 'te başlayacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, NEDEN HALEN BAŞLAMADI?

Maç 8'de (20:00'da) değil akşam 22:45'te başlayacaktır. Maç saat 22:45'te TRT 1 ekranlarında olacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NEDEN GEÇ BAŞLIYOR?

Maç Portekiz'de oynanacağı için Türkiye saat ile geç başlayacaktır. Portekiz ve Türkiye arasında 3 saat zaman farkı vardır. Normalde maç Türkiye saati ile 22:45'te başlıyor fakat aslında Portekiz'de maç 19:45 'de başlayacaktır. Zaman farkından dolayı maç ülkemizde geç saatte yayınlanacaktır. Milli takımımıza başarılar diliyoruz...

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz-Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI HAKEMİ KİM?

Maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

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