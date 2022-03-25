Portekiz Türkiye maçı özet izle! Burak Yılmaz gol izle! Portekiz maçında kaçan penaltı HD izleme linki! Portekiz 3 - 1 Türkiye

A Milli Takım ile Portekiz, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Dragao Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlı ekip, Portekiz'e 3-1 kaybederek Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Portekiz Türkiye maçı özet izle! Burak Yılmaz gol izle! Portekiz maçında kaçan penaltı HD izlemelinki!

PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI ÖZETİ

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Portekiz, 15. dakikada Otavio'yla öne geçti. Her geçen dakika baskısını artıran ev sahibi ekipte 42. dakikada Jota skoru 2-0'a getiren isim oldu. İkinci yarının 65. dakikasında Burak Yılmaz attığı golle farkı 1'e indirirken, bu dakikadan itibaren Ay-Yıldızlı ekip rakip kalede baskısını artırdı.

BURAK YILMAZ PENALTI KAÇIRDI

Dakikalar 85'i gösterdiğinde ise Burak Yılmaz penaltı vuruşunda topu dışarıya yolladı ve skoru dengeleme fırsatını kaybettik. 90+4. dakikada Nunes, tabelayı belirleyen isim oldu. Karşılaşmayı 3-1 kaybeden A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası defterini play-off turunda kapattı.

Haberler.com - Gündem