Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz Türkiye maçı şifresiz mi?
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A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası elemeleri play-off turu maçında Portekiz'e konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Portekiz Türkiye maçı şifresiz mi? Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız, Cristiano Ronaldo, Jota, Joao Felix gibi yıldızlardan oluşan Portekiz'i yenerek bir üst tura çıkmak istiyor. Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda Portekiz ile Türkiye karşı karşıya gelecek.
Portekiz Türkiye Süper Ligi maçı, 23.03.2022 Perşembe yarın saat 22.45'te başlayacak.
Portekiz Türkiye Süper Ligi maçı TRT 1'den yayınlanacak.
Portekiz Türkiye maçını TRT1'den şifresiz şekilde izleyebilirsiniz.
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