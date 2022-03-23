Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz Türkiye maçı şifresiz mi?

Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız, Cristiano Ronaldo, Jota, Joao Felix gibi yıldızlardan oluşan Portekiz'i yenerek bir üst tura çıkmak istiyor. Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda Portekiz ile Türkiye karşı karşıya gelecek.

PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz Türkiye Süper Ligi maçı, 23.03.2022 Perşembe yarın saat 22.45'te başlayacak.

PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz Türkiye Süper Ligi maçı TRT 1'den yayınlanacak.

PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Portekiz Türkiye maçını TRT1'den şifresiz şekilde izleyebilirsiniz.

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