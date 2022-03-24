Dünya Kupası elemeleri tek maç mı, çift maç mı, rövanş var mı? 2022 Dünya Kupası Eleme maçları başladı. Milli takımımız bu akşam Portekiz ile karşı karşıya gelirken sporseverler Portekiz - Türkiye maçı tek maç mı, rövanş var mı ne zaman? Dünya Kupası elemeleri tek maç mı, çift mi? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Portekiz - Türkiye maçı ikinci maç var mı, tek maç mı? Portekiz - Türkiye maçı rövanş var mı, çift maç mı? Türkiye maçı tek maç mı? Portekiz maçı tek maç mı? Portekiz Türkiye maçı ikinci maç ne zaman? Portekiz Türkiye maçı rövanş ne zaman? İşte detaylar...

PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI TEK MAÇ MI?

Organizasyonun statüsü gereği Portekiz - Türkiye mücadelesi tek maç üzerinden gerçekleşecek ve kazanan takım play-off finali oynayacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz - Türkiye arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı 24 Mart Perşembe 2022 tarihinde saat 22:45 'de başlayacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Portekiz - Türkiye maçı Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz -Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRT 1 PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

Portekiz - Türkiye canlı izlemek için TRT 1 PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 'ye tıklayınız.

PORTEKİZ - TÜRKİYE İLK 11'LER

Türkiye ilk 11: Uğurcan, Merih, Çağlar, Ozan Kabak, Zeki, Orkun, Hakan, Berkan, Cengiz, Kerem, Burak.

Portekiz ilk 11: Diogo Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Raphael Guerreiro, Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otavio, Diogo Jota, Ronaldo.

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