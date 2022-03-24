Portekiz - Türkiye maçı hangi kanalda? Portekiz - Türkiye maçı şifreli mi, şifresiz mi? Milli maç hangi kanalda?

Portekiz - Türkiye maçı hangi kanalda? A Milliler Dünya Kupası Elemeleri Yarı Final mücadelesinde bu akşam saat 21.45'te Portekiz ile karşılaşacak. Maç saati yaklaştıkça Portekiz - Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç hangi kanalda? Portekiz maçı hangi kanalda? Maç şifreli mi, şifresiz mi? soruları gündem oldu. Türkiye maçını hangi kanal verecek? İşte detaylar...

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz - Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz - Türkiye arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı 24 Mart Perşembe 2022 tarihinde saat 22:45 'de başlayacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Portekiz - Türkiye maçı, Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak.

PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI TEK MAÇ MI?

Organizasyonun statüsü gereği Portekiz - Türkiye mücadelesi tek maç üzerinden gerçekleşecek ve kazanan takım play-off finali oynayacak.

A MİLLİ TAKIMIMIZIN ADAY KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta Saha/ Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Feyenoord), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Yusuf Yazıcı (CSKA Moskova), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Umut Bozok (Kasımpaşa)

PORTEKİZ'İN ADAY KADROSU

Kaleci: Anthony Lopes (Olympique Lyonnais), Diogo Costa (FC Porto), Rui Patrcio (AS Roma)

Savunma: Cédric Soares (Arsenal FC), Diogo Dalot (Manchester United FC), Joo Cancelo (Manchester City FC), Gonçalo Incio (Sporting CP), José Fonte (LOSC Lille), Pepe (FC Porto), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Orta Saha: Danilo Pereira (PSG), Rben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), William Carvalho (Real Betis Balompié), Bruno Fernandes (Manchester United FC), Joo Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC), Matheus Nunes (Sporting CP), Otvio Monteiro (FC Porto), Bernardo Silva (Manchester City FC)

Forvet: André Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United FC), Diogo Jota (Liverpool FC), Gonçalo Guedes (Valencia CF), Joo Félix (Club Atlético de Madrid), Rafael Leo (AC Milan)

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