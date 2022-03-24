Portekiz - Türkiye maçı CANLI izle! TRT 1 Portekiz - Türkiye canlı izleme linki! TRT 1 şifresiz CANLI izle! Dünya Kupası Portekiz - Türkiye maçı CANLI
- Güncelleme:
Portekiz - Türkiye maçı canlı izle linki araştırılıyor. Dünya Kupası elemelerinde Portekiz ile Türkiye bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Portekiz - Portekiz maçı öncesi, Portekiz - Portekiz canlı izleme linki ve Portekiz - Portekiz TRT 1 canlı yayın linki araştırılıyor. Türkiye maçı canlı izle, Portekiz maçı canlı izle! Portekiz - Türkiye maçı izle araştırması yaşan sporseverler için Portekiz - Türkiye maçı canlı izle linki haberimizde...
Portekiz Türkiye maçı canlı izle araştırılıyor. Dünya Kupası elemelerinde Portekiz ile Türkiye bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Portekiz - Portekiz maçı öncesi, Portekiz - Portekiz canlı izleme linki ve Portekiz - Portekiz TRT 1 canlı yayın linki araştırılıyor. Türkiye maçı canlı izle, Portekiz maçı canlı izle! Portekiz Türkiye canlı izle! Portekiz - Türkiye maçı izle araştırması yaşan sporseverler için Portekiz - Türkiye maçı canlı izle linki haberimizde...
Portekiz - Türkiye Dünya Kupası elemeleri maçı, 24.03.2022 Perşembe bugün saat 22.15'te başlayacak.
Portekiz - Türkiye Dünya Kupası elemeleri maçı TRT 1'den yayınlanacak.
Portekiz - Türkiye maçını şifresiz şekilde izleyebilirsiniz.
Portekiz - Türkiye maçı Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak.
Portekiz - Türkiye maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.
Portekiz - Türkiye maçını canlı izlemek için PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 'ye tıklayınız.
Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta Saha/ Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Feyenoord), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Yusuf Yazıcı (CSKA Moskova), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Umut Bozok (Kasımpaşa)
Kaleci: Anthony Lopes (Olympique Lyonnais), Diogo Costa (FC Porto), Rui Patrcio (AS Roma)
Savunma: Cédric Soares (Arsenal FC), Diogo Dalot (Manchester United FC), Joo Cancelo (Manchester City FC), Gonçalo Incio (Sporting CP), José Fonte (LOSC Lille), Pepe (FC Porto), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)
Orta Saha: Danilo Pereira (PSG), Rben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), William Carvalho (Real Betis Balompié), Bruno Fernandes (Manchester United FC), Joo Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC), Matheus Nunes (Sporting CP), Otvio Monteiro (FC Porto), Bernardo Silva (Manchester City FC)
Forvet: André Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United FC), Diogo Jota (Liverpool FC), Gonçalo Guedes (Valencia CF), Joo Félix (Club Atlético de Madrid), Rafael Leo (AC Milan)
Beşiktaş'ın teknik direktörü sizce kim olmalı? #Beşiktaş | #SüperLig— Haberler (@Haberler) March 22, 2022