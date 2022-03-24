Portekiz - Türkiye maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 24 Mart Portekiz - Türkiye maç özeti izle! Portekiz - Türkiye maç özeti yayınlandı mı?
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Portekiz - Türkiye maçının ilk yarısı 2-0 sona erdi. İlk yarının bitiminin ardından izleyiciler, Portekiz - Türkiye maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 24 Mart Portekiz - Türkiye maç özeti izle! Portekiz - Türkiye maç özeti yayınlandı mı? araştırması yapıyor. Peki, milli maç özeti yayınlandı mı? Portekiz - Türkiye maç özeti nereden izlenir? Portekiz - Türkiye maç özeti full HD izle!
Portekiz - Türkiye maçı tüm heyecanıyla devam ederken izleyiciler, Portekiz - Türkiye maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 24 Mart Portekiz - Türkiye maç özeti izle! Portekiz - Türkiye maç özeti yayınlandı mı? araştırması yapıyor. Peki, Portekiz - Türkiye kaç kaç? Portekiz - Türkiye kim önde? Portekiz - Türkiye maçında golleri kim attı? Portekiz - Türkiye maç özeti izle! İşte detaylar...
Portekiz-Türkiye 2022 Dünya Kupası Eleme maçı 24 Mart Perşembe 2022 tarihinde yani bugün akşam saat 22:45 'te başlayacak.
Portekiz-Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maçta şuan ilk yarı bitti. İlk yarı Portekiz'in 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçta şuanda Portekiz 2-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:
Portekiz'in golleri :
- 15. dakika : Otávio Edmilson da Silva Monteiro
- 42. dakika : Diogo José Teixeira da Silva
Türkiye'nin golleri:
- 65. dakika : Burak Yılmaz
Maç şuan 2-1 oldu. Fark 1'e indi.
İLK YARI SONUCU : PORTEKİZ 2 - 0 TÜRKİYE
Portekiz-Türkiye maç özetini maç bitiminde TRT 1'den izleyebilirsiniz. Maçta şuan 2. yarı oynanıyor. Maç bitince özet aktif olacaktır.
PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Maç, Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
Türkiye ilk 11: Uğurcan, Merih, Çağlar, Ozan Kabak, Zeki, Orkun, Hakan, Berkan, Cengiz, Kerem, Burak.
Portekiz ilk 11: Diogo Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Raphael Guerreiro, Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otavio, Diogo Jota, Ronaldo.