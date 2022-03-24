Portekiz - Türkiye maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 24 Mart Portekiz - Türkiye maç özeti izle! Portekiz - Türkiye maç özeti yayınlandı mı? - Haberler

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Portekiz - Türkiye maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 24 Mart Portekiz - Türkiye maç özeti izle! Portekiz - Türkiye maç özeti yayınlandı mı?

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Portekiz - Türkiye maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 24 Mart Portekiz - Türkiye maç özeti izle! Portekiz - Türkiye maç özeti yayınlandı mı?

Portekiz - Türkiye maçının ilk yarısı 2-0 sona erdi. İlk yarının bitiminin ardından izleyiciler, Portekiz - Türkiye maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 24 Mart Portekiz - Türkiye maç özeti izle! Portekiz - Türkiye maç özeti yayınlandı mı? araştırması yapıyor. Peki, milli maç özeti yayınlandı mı? Portekiz - Türkiye maç özeti nereden izlenir? Portekiz - Türkiye maç özeti full HD izle!

Portekiz - Türkiye maçı tüm heyecanıyla devam ederken izleyiciler, Portekiz - Türkiye maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 24 Mart Portekiz - Türkiye maç özeti izle! Portekiz - Türkiye maç özeti yayınlandı mı? araştırması yapıyor. Peki, Portekiz - Türkiye kaç kaç? Portekiz - Türkiye kim önde? Portekiz - Türkiye maçında golleri kim attı? Portekiz - Türkiye maç özeti izle! İşte detaylar...

Portekiz-Türkiye 2022 Dünya Kupası Eleme maçı 24 Mart Perşembe 2022 tarihinde yani bugün akşam saat 22:45 'te başlayacak.

Portekiz-Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Maçta şuan ilk yarı bitti. İlk yarı Portekiz'in 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçta şuanda Portekiz 2-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Portekiz'in golleri :

  • 15. dakika : Otávio Edmilson da Silva Monteiro
  • 42. dakika : Diogo José Teixeira da Silva

Türkiye'nin golleri:

  • 65. dakika : Burak Yılmaz

Maç şuan 2-1 oldu. Fark 1'e indi.

İLK YARI SONUCU : PORTEKİZ 2 - 0 TÜRKİYE

Portekiz-Türkiye maç özetini maç bitiminde TRT 1'den izleyebilirsiniz. Maçta şuan 2. yarı oynanıyor. Maç bitince özet aktif olacaktır.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Portekiz - Türkiye maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 24 Mart Portekiz - Türkiye maç özeti izle! Portekiz - Türkiye maç özeti yayınlandı mı?

Maç, Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak.

Maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Türkiye ilk 11: Uğurcan, Merih, Çağlar, Ozan Kabak, Zeki, Orkun, Hakan, Berkan, Cengiz, Kerem, Burak.

Portekiz ilk 11: Diogo Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Raphael Guerreiro, Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otavio, Diogo Jota, Ronaldo.

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