Portekiz-Türkiye ilk 11 açıklandı mı? 24 Mart FIFA 2022 Portekiz-Türkiye ilk 11 belli oldu mu? Portekiz ilk 11 ve Türkiye ilk 11 kadrosunda kimler ola
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A Milli takım bugün saat 22:45'te Portekiz ile FIFA 2022 play-off yarı finalde karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına çok az bir süre kala vatandaşlar iki takımın da ilk 11'i belli oldu mu araştırıyor. Peki, Portekiz-Türkiye ilk 11 açıklandı mı? 24 Mart FIFA 2022 Portekiz-Türkiye ilk 11 belli oldu mu? Portekiz ilk 11 ve Türkiye ilk 11 kadrosunda kimler olacak? İşte bilgiler...
Portekiz- Türkiye ilk 11 belli oldu mu? Aday kadroda kimler var? Türkiye ve Portekiz aday kadrosu haberimizde...
Portekiz-Türkiye 2022 Dünya Kupası Eleme maçı 24 Mart Perşembe 2022 tarihinde yani bugün akşam saat 22:45 'te başlayacak.
Kaleci:
- José Sa (Wolverhampton Wanderers FC)
- Diogo Costa (FC Porto)
- Rui Patrício (AS Roma)
Savunma:
- Cédric Soares (Arsenal FC)
- Diogo Dalot (Manchester United FC)
- João Cancelo (Manchester City FC)
- Gonçalo Inácio (Sporting CP)
- José Fonte (LOSC Lille)
- Nuno Mendes (PSG)
- Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)
- Tiago Djalo (LOSC Lille)
Orta Saha:
- Danilo Pereira (PSG)
- William Carvalho (Real Betis Balompié)
- Bruno Fernandes (Manchester United FC)
- João Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC)
- Matheus Nunes (Sporting CP)
- Otávio Monteiro (FC Porto)
- Bernardo Silva (Manchester City FC)
- Vitor Machado Ferreira (Vitinha) (FC Porto)
Forvet:
- André Silva (RB Leipzig)
- Cristiano Ronaldo (Manchester United FC)
- Diogo Jota (Liverpool FC)
- Gonçalo Guedes (Valencia CF)
- João Félix (Club Atlético de Madrid)
- Rafael Leão (AC Milan)
Kaleci:
- - Altay Bayındır
- - Sinan Bolat
- -Uğurcan Çakır
Defans:
- - Mehmet Zeki Çelik
- - Mert Müldür
- - Çağlar Söyüncü
- - Kaan Ayhan
- - Merih Demiral
- - Ozan Muhammed Kabak
- - Serdar Aziz
- - Caner Erkin
- - Rıdvan Yılmaz
Orta Saha/ Forvet:
- - Abdülkadir Ömür
- - Cengiz Ünder
- - Yunus Akgün
- - Berkan İsmail Kutlu
- - Dorukhan Toköz
- - Orkun Kökçü
- - Taylan Antalyalı
- - Hakan Çalhanoğlu
- - Yusuf Yazıcı
- - Doğukan Sinik
- - Muhammed Kerem Aktürkoğlu
- - Burak Yılmaz
- - Enes Ünal
- - Serdar Dursun
- - Umut Dilan Bozok
Maçta ilk 11 henüz açıklanmadı. İlk 11 açıklandığında haberimizde ekleyeceğiz.
Muhtemel 11'ler şöyle:
Portekiz: Patricio, Dalot, Inacio, Fonte, Mendes, Danilo, Bernardo Silva, Moutinho, Jota, Bruno Fernandes, Ronaldo
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Dorukhan, Cengiz, Hakan, Yusuf Yazıcı, Kerem, Burak