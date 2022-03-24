Portekiz-Türkiye ilk 11 açıklandı mı? 24 Mart FIFA 2022 Portekiz-Türkiye ilk 11 belli oldu mu? Portekiz ilk 11 ve Türkiye ilk 11 kadrosunda kimler ola - Haberler

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Portekiz-Türkiye ilk 11 açıklandı mı? 24 Mart FIFA 2022 Portekiz-Türkiye ilk 11 belli oldu mu? Portekiz ilk 11 ve Türkiye ilk 11 kadrosunda kimler ola

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Portekiz-Türkiye ilk 11 açıklandı mı? 24 Mart FIFA 2022 Portekiz-Türkiye ilk 11 belli oldu mu? Portekiz ilk 11 ve Türkiye ilk 11 kadrosunda kimler ola

A Milli takım bugün saat 22:45'te Portekiz ile FIFA 2022 play-off yarı finalde karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına çok az bir süre kala vatandaşlar iki takımın da ilk 11'i belli oldu mu araştırıyor. Peki, Portekiz-Türkiye ilk 11 açıklandı mı? 24 Mart FIFA 2022 Portekiz-Türkiye ilk 11 belli oldu mu? Portekiz ilk 11 ve Türkiye ilk 11 kadrosunda kimler olacak? İşte bilgiler...

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Portekiz-Türkiye 2022 Dünya Kupası Eleme maçı 24 Mart Perşembe 2022 tarihinde yani bugün akşam saat 22:45 'te başlayacak.

Kaleci:

  • José Sa (Wolverhampton Wanderers FC)
  • Diogo Costa (FC Porto)
  • Rui Patrício (AS Roma)

Savunma:

  • Cédric Soares (Arsenal FC)
  • Diogo Dalot (Manchester United FC)
  • João Cancelo (Manchester City FC)
  • Gonçalo Inácio (Sporting CP)
  • José Fonte (LOSC Lille)
  • Nuno Mendes (PSG)
  • Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)
  • Tiago Djalo (LOSC Lille)

Orta Saha:

  • Danilo Pereira (PSG)
  • William Carvalho (Real Betis Balompié)
  • Bruno Fernandes (Manchester United FC)
  • João Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC)
  • Matheus Nunes (Sporting CP)
  • Otávio Monteiro (FC Porto)
  • Bernardo Silva (Manchester City FC)
  • Vitor Machado Ferreira (Vitinha) (FC Porto)

Forvet:

  • André Silva (RB Leipzig)
  • Cristiano Ronaldo (Manchester United FC)
  • Diogo Jota (Liverpool FC)
  • Gonçalo Guedes (Valencia CF)
  • João Félix (Club Atlético de Madrid)
  • Rafael Leão (AC Milan)

Kaleci:

  • - Altay Bayındır
  • - Sinan Bolat
  • -Uğurcan Çakır

Defans:

  • - Mehmet Zeki Çelik
  • - Mert Müldür
  • - Çağlar Söyüncü
  • - Kaan Ayhan
  • - Merih Demiral
  • - Ozan Muhammed Kabak
  • - Serdar Aziz
  • - Caner Erkin
  • - Rıdvan Yılmaz

Orta Saha/ Forvet:

  • - Abdülkadir Ömür
  • - Cengiz Ünder
  • - Yunus Akgün
  • - Berkan İsmail Kutlu
  • - Dorukhan Toköz
  • - Orkun Kökçü
  • - Taylan Antalyalı
  • - Hakan Çalhanoğlu
  • - Yusuf Yazıcı
  • - Doğukan Sinik
  • - Muhammed Kerem Aktürkoğlu
  • - Burak Yılmaz
  • - Enes Ünal
  • - Serdar Dursun
  • - Umut Dilan Bozok

Maçta ilk 11 henüz açıklanmadı. İlk 11 açıklandığında haberimizde ekleyeceğiz.

Muhtemel 11'ler şöyle:

Portekiz: Patricio, Dalot, Inacio, Fonte, Mendes, Danilo, Bernardo Silva, Moutinho, Jota, Bruno Fernandes, Ronaldo

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Dorukhan, Cengiz, Hakan, Yusuf Yazıcı, Kerem, Burak

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