Portekiz - Türkiye golleri izle! FIFA 2022 Portekiz - Türkiye maçı gollerini kim attı? TRT 1 Milli takım golleri izle! Burak Yılmaz golü izle! - Haberler

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Portekiz - Türkiye golleri izle! FIFA 2022 Portekiz - Türkiye maçı gollerini kim attı? TRT 1 Milli takım golleri izle! Burak Yılmaz golü izle!

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Portekiz - Türkiye golleri izle! FIFA 2022 Portekiz - Türkiye maçı gollerini kim attı? TRT 1 Milli takım golleri izle! Burak Yılmaz golü izle!

Portekiz - Türkiye maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta şuanda 2-1 Portekiz üstünlüğü var. Milli takımımız Burak Yılmaz'ın golü ile ümitleniyor. Peki, maç berabere biterse ne olur? Türkiye'nin golünü kim attı? Portekiz - Türkiye golleri izle! FIFA 2022 Portekiz - Türkiye maçı gollerini kim attı? TRT 1 Milli takım golleri izle! Burak Yılmaz golü izle! İşte detaylar...

Portekiz - Türkiye maçının ilk yarısı 2-0 sona erdi. İlk yarının bitiminin ardından izleyiciler, Portekiz - Türkiye maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 24 Mart Portekiz - Türkiye maç özeti izle! Portekiz - Türkiye maç özeti yayınlandı mı? araştırması yapıyor. Portekiz - Türkiye golleri izle! FIFA 2022 Portekiz - Türkiye maçı gollerini kim attı? TRT 1 Milli takım golleri izle! Burak Yılmaz golü izle!

Portekiz-Türkiye 2022 Dünya Kupası Eleme maçı 24 Mart Perşembe 2022 tarihinde yani bugün akşam saat 22:45 'te başlayacak.

Portekiz-Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Maçta şuan ilk yarı bitti. İlk yarı Portekiz'in 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçta şuanda Portekiz 2-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Portekiz'in golleri :

  • 15. dakika : Otávio Edmilson da Silva Monteiro
  • 42. dakika : Diogo José Teixeira da Silva

Türkiye'nin golleri:

  • 65. dakika : Burak Yılmaz

Maç şuan 2-1 oldu. Portekiz 2-1 önde.

Portekiz-Türkiye maç özeti ve maçın golleri TRT 1'de yayınlanacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Türkiye ilk 11: Uğurcan, Merih, Çağlar, Ozan Kabak, Zeki, Orkun, Hakan, Berkan, Cengiz, Kerem, Burak.

Portekiz ilk 11: Diogo Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Raphael Guerreiro, Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otavio, Diogo Jota, Ronaldo.

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