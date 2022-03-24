Türkiye milli maçı canlı izle! A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası play-off yarı final maçında bu akşam deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Portekiz - Türkiye canlı izle!TRT 1 canlı maç izle! 24 Mart FIFA 2022 play-off Portekiz-Türkiye maçı canlı izle! Portekiz - Türkiye maçını izlemek isteyenler Google'da "Portekiz - Türkiye canlı izle!TRT 1 canlı maç izle!" aratması yapıyor. İşte canlı izleme linki...

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Portekiz-Türkiye 2022 Dünya Kupası Eleme maçı 24 Mart Perşembe 2022 tarihinde yani bugün akşam saat 22:45 'te başlayacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz-Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ - TÜRKİYE CANLI İZLE!

Portekiz-Türkiye maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca maçı TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 kanallarından da canlı olarak izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE!

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI HAKEMİ KİM?

Maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

PORTEKİZ - TÜRKİYE İLK 11

Türkiye ilk 11: Uğurcan, Merih, Çağlar, Ozan Kabak, Zeki, Orkun, Hakan, Berkan, Cengiz, Kerem, Burak.

Portekiz ilk 11: Diogo Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Raphael Guerreiro, Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otavio, Diogo Jota, Ronaldo.

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