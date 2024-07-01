Portekiz Slovenya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Portekiz Slovenya maçı ne oldu?

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PORTEKİZ - SLOVENYA MAÇI KAÇ KAÇ?

Portekiz Slovenya maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

PORTEKİZ - SLOVENYA MAÇI CANLI YAYIN

Portekiz Slovenya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Portekiz Slovenya maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

PORTEKİZ - SLOVENYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Portekiz Slovenya maçı saat 22.00'de başlayacak.

PORTEKİZ - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz Slovenya maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

PORTEKİZ - SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz Slovenya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

PORTEKİZ - SLOVENYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Portekiz Slovenya maçı Frankfurt'da, Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak.