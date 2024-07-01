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Portekiz Slovenya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Portekiz Slovenya maçı ne oldu?

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EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden Portekiz Slovenya maçı oynanıyor. Portekiz Slovenya maçı kaç kaç merak ediliyor. Portekiz Slovenya canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar...

Portekiz Slovenya maçı kaç kaç? EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden Portekiz Slovenya maçı oynanıyor. Portekiz Slovenya maçı kaç kaç merak ediliyor. Portekiz Slovenya canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde!

PORTEKİZ - SLOVENYA MAÇI KAÇ KAÇ?

Portekiz Slovenya maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

Portekiz Slovenya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Portekiz Slovenya maçı ne oldu?

PORTEKİZ - SLOVENYA MAÇI CANLI YAYIN

Portekiz Slovenya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Portekiz Slovenya maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

PORTEKİZ - SLOVENYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Portekiz Slovenya maçı saat 22.00'de başlayacak.

PORTEKİZ - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz Slovenya maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

PORTEKİZ - SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz Slovenya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

PORTEKİZ - SLOVENYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Portekiz Slovenya maçı Frankfurt'da, Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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