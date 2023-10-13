Portekiz Slovakya maçı CANLI izle! EURO 2024 Portekiz Slovakya maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir?

EURO 2024 kapsamında oynanacak olan Portekiz - Slovakya maçı hakkında canlı izleme bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maç, bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda oynanacak. Maçın canlı yayını, S Sport Plus'tan gerçekleştirilecek. Tüm futbolseverlerin maçı canlı izlemek için gerekli bilgiler haberimizde bulunmaktadır.

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PORTEKİZ SLOVAKYAMAÇI SAAT KAÇTA?

Portekiz Slovakyamaçı saat 21.45'te başlayacak.

PORTEKİZ SLOVAKYAMAÇI NE ZAMAN?

Portekiz Slovakyamaçı bu akşam saat 21.45'te oynanacak.

PORTEKİZ SLOVAKYAMAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz Slovakyamaçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

PORTEKİZ SLOVAKYAMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Portekiz Slovakyamaçı Viyana'da, Ernst Happel Stadyumu'nda oynanacak.

PORTEKİZ SLOVAKYAMAÇI CANLI İZLE

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