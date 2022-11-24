Portekiz Ronaldo golünü izle! 24 Kasım C. Ronaldo Portekiz-Gana penaltı golünü izle!
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Portekiz 2022 Dünya Kupası ilk grup maçında Gana'ya karşı 1-0 üstün durumda. Golü Cristiano Ronaldo attı. Maçta atılan golü izlemek isteyen seyirciler, Portekiz Ronaldo golünü izle! 24 Kasım C. Ronaldo Portekiz-Gana penaltı golünü izle! araştırmaları yapıyor. İşte Ronaldo'nun golü...
Portekiz Ronaldo golünü izle! Ronaldo'nun penaltı golünü HD izle! Ronaldo gol attı mı? Ronaldo'nun kaç golü var?
Portekiz - Gana, Dünya Kupası H grubu maçı 24 Kasım 2022 Perşembe günü saat 19:00 'da başladı.
Portekiz - Gana maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.
Portekiz Gana karşısında 1-0 önde. Maçın ilk golünü penaltıdan C. Ronaldo attı.
Ronaldo'nun attığı golü TRT Spor Youtube kanalından izleyebilirsiniz.
Sizce Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelir mi? #Ronaldo | #CristianoRonaldo— Haberler.com (@Haberler) November 22, 2022