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Portekiz Ronaldo golünü izle! 24 Kasım C. Ronaldo Portekiz-Gana penaltı golünü izle!

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Portekiz Ronaldo golünü izle! 24 Kasım C. Ronaldo Portekiz-Gana penaltı golünü izle!

Portekiz 2022 Dünya Kupası ilk grup maçında Gana'ya karşı 1-0 üstün durumda. Golü Cristiano Ronaldo attı. Maçta atılan golü izlemek isteyen seyirciler, Portekiz Ronaldo golünü izle! 24 Kasım C. Ronaldo Portekiz-Gana penaltı golünü izle! araştırmaları yapıyor. İşte Ronaldo'nun golü...

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Portekiz - Gana, Dünya Kupası H grubu maçı 24 Kasım 2022 Perşembe günü saat 19:00 'da başladı.

Portekiz - Gana maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.

Portekiz Gana karşısında 1-0 önde. Maçın ilk golünü penaltıdan C. Ronaldo attı.

Ronaldo'nun attığı golü TRT Spor Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

RONALDO GOLÜ HD İZLE!

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Cristiano Ronaldo Gündem Spor Haberler

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