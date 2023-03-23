Portekiz - Lihtenştayn ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Mart Portekiz - Lihtenştayn maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?
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Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Portekiz - Lihtenştayn maçı oldu. Peki, Portekiz - Lihtenştayn ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Mart Portekiz - Lihtenştayn maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Portekiz - Lihtenştayn maçı ne zaman başlayacak? Portekiz - Lihtenştayn maçının özeti nerede yayınlanır? Portekiz - Lihtenştayn maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...
UEFA Euro 2024 Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Portekiz - Lihtenştayn maçı olacak. Peki, Portekiz - Lihtenştayn ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Mart Portekiz - Lihtenştayn maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...
Portekiz - Lihtenştayn UEFA Euro 2024 Eleme maçı 23 Mart 2023 Perşembe günü yani bugün saat 22:45 'de başlayacak.
Maçın Türkiye televizyonlarında yayını bulunmuyor.
Maç, Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak.