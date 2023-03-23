Portekiz - Lihtenştayn UEFA UEFA Euro 2024 Eleme maçı bugün başlayacak. Maçın Türkiye kanallarında yayını var mı merak ediliyor. Peki, Portekiz - Lihtenştayn maçının yayını yok mu, neden yok, hangi kanalda? Portekiz - Lihtenştayn Euro 2024 maçı TV'de yok mu, nereden izlenir? İşte detaylar...

Portekiz - Lihtenştayn maçını izlemek isteyenler maçın TV'de yayını olmadığını öğrenince maçın nereden izlenebileceğini araştırıyor. Peki, Portekiz - Lihtenştayn maçının yayını yok mu, neden yok, hangi kanalda? Portekiz - Lihtenştayn Euro 2024 eleme maçı TV'de yok mu, nereden izlenir? Portekiz - Lihtenştayn hangi platformdan izlenir? Portekiz - Lihtenştayn maçının özeti nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

PORTEKİZ - LİHTENŞTAYN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz - Lihtenştayn UEFA Euro 2024 Eleme maçı 23 Mart 2023 Perşembe günü yani bugün saat 22:45 'de başlayacak.

PORTEKİZ - LİHTENŞTAYN MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın Türkiye televizyonlarında yayını bulunmuyor.

PORTEKİZ - LİHTENŞTAYN MAÇININ YAYINI NEDEN YOK?

Bazen aynı saatte birçok eleme maçı olunca 1-2 maç yayına verilmeyebiliyor. Bugün de aynı şekilde birçok Euro 2024 eleme maçı oynanacak. Bu maçlardan sadece Portekiz - Lihtenştayn maçı TV'de veya platformlarda verilmeyecektir. Fakat Portekiz - Lihtenştayn maçını yabancı kaynaklardan seyredebilirsiniz.

PORTEKİZ - LİHTENŞTAYN MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak.