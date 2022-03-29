Portekiz - Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda yayınlanıyor merak edildi. Peki, Portekiz - Kuzey Makedonya maçı TRT 1 de değil mi, hangi kanalda, TRT'de neden maç yok? Portekiz - Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda? Portekiz - Kuzey Makedonya TRT 1'de veya TRT Spor'da yok mu? Niye yok?

PORTEKİZ - KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz - Kuzey Makedonya Dünya Kupası Eleme maçı 29 Mart Salı yani bugün akşam saat 21:45 'te başlayacak.

PORTEKİZ - KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz - Kuzey Makedonya Dünya Kupası Eleme maçı S Sport'tan yayınlanacak.

PORTEKİZ - KUZEY MAKEDONYA MAÇI NEDEN TRT 1'DE YOK?

Normalde Milli maçlar TRT 1'de yayınlanıyor. Fakat bu maç Portekiz - Kuzey Makedonya arasında oynandığı için TRT 'de olmayacak. Bugün TRT Sport'da Türkiye-İtalya hazırlık maçı ekranlara gelecektir.

PORTEKİZ - KUZEY MAKEDONYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Portekiz - Kuzey Makedonya maçını islemek için S Sport kullanıcısı olmalısınız.

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